Valeria Fabrizi, la Ricci non vuole fare più Suor Angela

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Elena Sofia Ricci è pronta a lasciare il ruolo di suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti: a rivelarlo, nel salotto di Mara Venier, è Valeria Fabrizi, che nella longeva serie di Rai1 è suor Costanza e oggi è tra i protagonisti più amati di Ballando con le stelle.

"Che farai ora che finisce Ballando?", chiede Mara Venier. E l'attrice: "Vado in depressione". Poi spiega: "Aspetto di fare la suora, ma pare oggi la notizia di oggi sia pessima…". "E cioè?", la incalza Venier. "Che non la vuole più fare Elena (Sofia Ricci, ndr)". "Era già nell'aria", chiosa la conduttrice.

"Mi dispiace per il pubblico... Prenderanno qualcun'altra", sospira Fabrizi. "Sei disperata?", le chiede allora la Venier.

"No, no", conclude con un sorriso Fabrizi, che in coppia con Giordano Filippi si prepara alla finale di Ballando di sabato prossimo. (ANSA).