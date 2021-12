Patrick Stella, arriva la serie spin-off di SpongeBob

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Arriva in anteprima su Nickelodeon, il brand di Viacom International Media Networks Italia per ragazzi e famiglie in onda su Sky 605, una nuova serie animata, spin off di SpongeBob: "Lo show di Patrick Stella", dedicata al migliore amico di SpongeBob. La serie segue la stella marina preferita dai ragazzi mostrandola a casa, in famiglia, e nello studio dove Patrick è il principale conduttore di uno show televisivo, quando non dimentica di essere lui il presentatore. Con l'aiuto della sorellina Squidina in veste di produttrice, Patrick condurrà il suo show - che prenderà vita direttamente dalla camera da letto a casa dei genitori del protagonista - proponendo racconti sorprendenti, ma anche segmenti pubblicitari che si riferiscono al tema dell'episodio. (ANSA).