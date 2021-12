Al via Mattino Cinque News con Francesco Vecchi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Al via lunedì 13 dicembre, dalle 8.45 su Canale 5, "Mattino Cinque News", programma di approfondimento targato Videonews, condotto da Francesco Vecchi, in onda in diretta dal lunedì al venerdì.

Tanti i temi che verranno affrontati: dall'aumento del numero dei contagi e delle ospedalizzazioni in tutta Italia all'ennesimo caso di femminicidio, che questa volta ha come vittima una giovane ragazza di Catania. Focus, inoltre, sull'esplosione di un tubo del metanodotto a Ravanusa, nell'agrigentino, che ha causato il crollo di sette palazzine e per cui si indaga per disastro e omicidio colposo. Tra gli ospiti: Licia Ronzulli, Venerino Poletti, Sabrina Scampini, Antonio Rossitto. (ANSA).