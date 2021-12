Waiting for the barbarians con Johnny Depp su Sky

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'attesa di un nemico in un avamposto militare collocato in una zona inospitale e desertica: ispirato al romanzo omonimo di J.M. Coetzee, Premio Nobel per la Letteratura nel 2003, il film "Waiting for the barbarians" con Johnny Depp del regista colombiano Ciro Guerra prodotto da ILBE - Iervolino and Lady Bacardi Entertainment e distribuito in Italia da Adler Entertainment sbarca da oggi su Sky. La pellicola, in onda in prima serata su Sky Cinema 2, vede nel cast tra i protagonisti anche Robert Pattinson e Mark Rylance (Oscar per il Ponte delle spie).

In una non definita località di confine, in un tempo non precisato, c'è un avamposto di legionari retto dal pacifico Magistrato (Rylance): la pace viene interrotta dall'arrivo del Colonnello (Depp). Inviato dal governo centrale, deve indagare sui progetti dei fantomatici "barbari" che sembrano vivere sul confine in attesa di colpire il mondo civilizzato. I metodi del Colonnello sono la tortura e il terrore: e gli equilibri nell'avamposto cambieranno ancora con l'arrivo del suo braccio destro (Pattinson).

Altri due nuovi titoli prodotti da ILBE saranno a breve disponibili su Sky: Beyond the Edge con Antonio Banderas, Petar Zekavica e Milos Bikovich. La pellicola narra la contesa tra un baro di professione intento a sbancare il casinò ed il suo misterioso rivale dotato di poteri magici. E infine The Humbling - L'ultimo atto, film tatto dall'omonimo romanzo di Philip Roth.

Una storia incentrata sul rapporto sessuale (e non) tra un vecchio attore suicida e una donna molto più giovane, con Al Pacino, Charles Grodin, Dan Hedaya, Dianne Wiest, Greta Gerwig, Kyra Sedgwick, Nina Arianda.