Katia Follesa, torno in tv con tutta la mia Social Family

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Un rocambolesco trasloco in villetta, che inizia subito in salita: "Di chi saranno gli scatoloni arrivati e, soprattutto, dove saranno i nostri?". Ma anche nuovi progetti imprenditoriali per Angelo. L'adolescenza di Agata. E un evento di quelli che impegnano tutta la vita: il matrimonio.

Non solo Ferragnez, per Natale torna in tv anche la famiglia tutta da ridere dell'attrice e conduttrice Katia Follesa, con il compagno Angelo Pisani e la loro figlia Agata, protagonisti della seconda stagione della docu-comedy "Social Family - Stories di famiglia". In programma, venti nuove puntate prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia, al via con uno speciale appuntamento domenica 12 dicembre alle 21.20 e poi dal 13 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 18.20 su Real Time.

"Vi assicuro, quelli siamo veramente noi - assicura la Follesa all'ANSA - Raccontiamo la vita quotidiana di una famiglia reale. Ci ritroverete più grandi e maturi, soprattutto Agata che nel frattempo ha compiuto 12 anni. Ma sempre pronti a farvi ridere. Questa volta, poi, non solo ci siamo trasferiti in una casa più grande, ma accoglieremo anche molti amici vip". In arrivo, infatti, Alessia Marcuzzi, Nina Zilli, Giorgia, J-Ax, Enzo Miccio, Marki Ramones e anche il mago dei tutorial tecnologici Salvatore Aranzulla. E mentre con il 2022 si attende il suo ritorno alla guida di "D'amore e d'accordo", lo show di Real Time che mette alla prova tre coppie a suon di domande, dal 16 dicembre la Follesa sarà nuovamente in teatro, sempre con il compagno Angelo, in "Finché social non ci separi" (tournée al via da Taranto e poi fino ad aprile anche a Lecce, Milano, Firenze, Torino, Bologna, Genova). (ANSA).