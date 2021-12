Alessandro Borghese 4 Ristoranti, le nuove sfide

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'iconico van dai vetri oscurati di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" si rimette in viaggio portando lo chef alla scoperta delle colline astigiane: ecco la destinazione della nuova sfida dello show cult - produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - in programma domenica 12 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana Chef Borghese è in giro tra i bricchi, le colline dell'astigiano, un territorio ricco di vitigni di celebri vini e spumanti, di antiche ricette e di così tanta bellezza da essere considerato patrimonio dell'umanità. In questa zona la cultura del bere e mangiare è profonda, tanto da aver dato origine ad alcuni piatti che sono veri e propri capolavori di una delle cucine più importanti d'Italia: su tutti, gli agnolotti del plin, la bagna cauda, la finanziera e la torta di nocciole. E saranno proprio gli agnolotti del plin l'oggetto della categoria Special su cui i quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 - insieme a location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita, secondo il meccanismo alla base della sfida che è diventata anche un'abitudine, con la tradizionale pagella da stilare a fine pasto. In palio per il vincitore della puntata, l'ambito titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Nell'episodio di domenica 12 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, a sfidarsi ci saranno un'osteria, un'enoteca, un agriturismo e un ristorante: Fabio con La Signora in Rosso, Daniela con Premiata Osteria dei Fiori, Gregorio con Agriturismo Le Tère Rüse e Manuela con Enoteca Gastronomica Civico 15. Come da tradizione, ogni pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un'analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l'intera classifica. (ANSA).