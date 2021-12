Usa:inventò falsa aggressione, star tv Jussie Smollett colpevole

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - L'attore afroamericano Jussie Smollett, star della serie tv 'Empire' (trasmessa anche in Italia) è stato dichiarato colpevole da una giuria di Chicago di cinque su sei capi di imputazione per aver denunciato falsamente di essere stato vittima tre anni fa di una aggressione d'odio da parte di due fan di Donald Trump, un attacco che invece si è inventato per aumentare la sua notorietà. Ora rischia sino a tre anni di galera e 25 mila dollari di multa. (ANSA).