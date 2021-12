Tivùsat, verso il domani della tv

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - In poco più di 10 anni sono 4.402.000 le smart card attivate dagli utenti e l'Auditel stima una platea di oltre 2.500.000 famiglie attive sulle prime case, per circa complessivamente 6 milioni di spettatori, pari al 10% di share.

Con questi numeri Tivùsat, la prima piattaforma satellitare gratuita italiana che trasmette dai satelliti Hotbird della flotta Eutelsat (13° Est) ed è in grado di raggiungere tutto il territorio nazionale, è già pronta per la "rivoluzione" del 2023, ossia per il momento in cui si concluderà la lunga transizione che porterà definitivamente al nuovo sistema digitale terrestre. La tv del futuro, che consentirà di liberare la banda a 700 Mhz necessaria per i servizi mobili 5G portando con sé una migliore qualità del segnale e programmi in alta definizione ma che "obbliga" i cittadini ad adeguarsi al cambiamento tecnologico, è in gran parte possibile fin da ora per gli utenti di Tivùsat. Il mercato sta dando ragione alla piattaforma satellitare che, con lo switch off del "vecchio" digitale terrestre e il passaggio ai migliori sistemi di codifica, l'Mpeg-4 e il Dvb-T2, propone da subito agli utenti un mix di qualità e grande offerta di canali (180 in tutto), in modo semplice e gratuito e senza sottoscrivere abbonamenti. "I clienti di Tivùsat non hanno dovuto preoccuparsi dello switch off perché la piattaforma era già passata ai nuovi standard di trasmissione e i suoi decoder e Cam necessari per collegarsi sono già predisposti per il Dvb-T2 - afferma Alberto Sigismondi Ceo di Tivù (la società partecipata da Rai e Mediaset, Telecom Italia, Confindustria Radio Televisioni e Aeranti-Corallo che ha realizzato nel 2009 Tivùsat), "bisogna scegliere il satellite perché il rapporto di forza tra l'Hd di Tivùsat e quello della Tv digitale terrestre è di sei a uno: 60 canali per il satellite gratuito e 9 per il digitale terrestre". (ANSA).