Climbing Iran, Nasim "scalo i monti per abbattere le differenze"

La straordinaria storia di Nasim Eshqi, freeclimber e attivista iraniana che "scala" la vetta delle discriminazioni, diventando un modello per le donne del suo Paese. In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, sabato 11 dicembre alle 21.10 su laF (Sky 135) va in onda il documentario "Climbing Iran" sulla storia di questa pioniera dell'arrampicata all'aperto e attivista in Iran, dove lo sport femminile è malvisto dalla società patriarcale.

Nasim Eshqi afferma: "La gravità non mi chiede qual è il mio passaporto. Ti tira giù allo stesso modo, non importa se sei ricco o povero, nero o bianco, iraniano o italiano, uomo o donna". Il film diretto da Francesca Borghetti, premiato al Festival di Trento e al DOC Film Festival, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema e prodotto da NANOF, è il ritratto di una donna determinata a superare le barriere che si oppongono alla sua passione, siano esse fisiche, sociali, psicologiche, geografiche o ideologiche.

Dopo essere stata una giovane campionessa di diversi sport, dal karate al kickboxing, Nasim ha iniziato a scalare a 23 anni e non si è più fermata. Ha deciso di costruire la propria strada sulle montagne persiane aprendo decine e decine di nuove vie andando oltre gli obblighi imposti alle donne del suo Paese, le quali possono arrampicare solo su pareti artificiali, durante orari stabiliti e in giorni diversi rispetto agli uomini. Ora che Nasim è diventata la numero uno nella sua disciplina in Iran e una delle più note atlete al mondo, rivendica il diritto, per sé e per altre ragazze come lei, di poter fare sport e battere la forza di gravità senza il peso delle discriminazioni. Nasim indossa il velo nel rispetto della legge, ma in montagna mette un casco mentre si arrampica con le sue mani dalle unghie laccate di rosa shocking su pareti vertiginose: "La donna in vetta riesce a essere la donna che vuole, e quanto torna giù e si mette il velo si porta quella libertà con sé". Mentre coltiva il sogno di raggiungere l'Europa e aprire una "nuova via" sulle Alpi, Nasim si impegna a cambiare le cose "un passo alla volta".

