Scala: in tv Macbeth meglio di Attila, non di Tosca

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Il Macbeth, che il 7 dicembre ha aperto la stagione lirica della Scala, trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai1 è stato seguito da 2 milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5 per cento. Per gli ascolti tv si tratta di un numero inferiore dai 2 milioni 850mila registrati nel 2019 da Tosca, che è un'opera molto più popolare, ma comunque migliore rispetto ad Attila che non aveva raggiunto i due milioni di spettatori. (ANSA).