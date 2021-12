Nel magico mondo dei Ferragnez, arriva la serie

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Li abbiamo visti fare l'albero di Natale con grande anticipo lanciato il trend #festedanovembre, abbiamo partecipato alla prima ecografia di Vittoria, riso del broncio di Leone gelosetto, guardato il panorama dal lusso di City Life, sbirciato nel guardaroba di mamma Chiara e magari copiato il suo look, ci siamo divertiti con Federico papà modernissimo che fa giocare i figli appena lo smalto sulle unghie si è asciugato. Non hanno fatto nulla per nascondersi in questi anni, postando su Instagram ogni cosa, ora la nuova famiglia perfetta, quella che nell'Italia social ha sostituito da un pezzo quella del Mulino Bianco, pur provenendo da due mondi diversi, regala una docuserie, ore e ore per immergersi nel magico mondo dei Ferragnez.

Debutta domani 9 dicembre, con i primi 5 episodi in esclusiva su Prime Video in 240 paesi lo show non-fiction italiano Amazon Original The Ferragnez - La serie, che ha per protagonista la giovane coppia: Chiara Ferragni e Fedez e famiglia. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios è un racconto del dietro le quinte della quotidianità di questa coppia speciale, lei imprenditrice digitale famosa nel mondo, lui autore rapper maitre a penser , paladino di diritti civili e buone azioni, provocatorio, senza peli sulla lingua oltre che artista da hit parade. Sono l'esempio modello delle nuove generazioni che sanno usare il digitale come mezzo di espressione/comunicazione/denuncia/macchina da soldi. Inutile pensare o indagare se quello che si vedrà è la verità, il loro vero quotidiano: è la loro parte di vita che hanno deciso di farci seguire. Ecco così la fine di un anno speciale con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Ironia, divertimenti, ambizioni, ma anche passioni, gioie di una giovane coppia straordinaria che si mette (in parte) a nudo e ci permette sociologia: quella del ritratto di una famiglia contemporanea. (ANSA).