Speciale 20 anni di Harry Potter, Return to Hogwarts

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sky e Now celebreranno i 20 anni di Harry Potter con la prima tv di "Harry Potter 20th Anniversary: ;;Return to Hogwarts" e con la gara in quattro puntate condotta da Helen Mirren "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses".

L' 1 gennaio 2022 in contemporanea con gli Usa, su Sky e in streaming su Now, al noto "maghetto" sarà dedicato lo speciale "Harry Potter 20th aniversary: Return to Hogwarts", che renderà omaggio all'uscita nelle sale 20 anni fa del film Harry Potter e la Pietra Filosofale e riunirà per la prima volta Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e gli altri membri del cast degli otto film della saga, accompagnati dal regista Chris Columbus.

Alla reunion-retrospettiva con i dietro le quinte e interviste agli attori, parteciperanno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart.

Sky Cinema accenderà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio, dove oltre allo speciale saranno visibili tutti gli otto film della saga.

Dal 27 dicembre si terrà Harry Potter: Hogwarts tournament of Houses, quattro puntate condotte da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza di Harry Potter per conquistare il titolo di campioni della House Cup e il trofeo del campionato Tournament of Houses. La gara sarà impreziosita da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

Prodotto da Warner Bros. Unscripted Television con Warner Horizon nell'iconico Warner Bros. Studio Tour London—Il Making of di Harry Potter, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vanta la produzione esecutiva di Casey Patterson della Casey Patterson Entertainment e di Pulse Films. Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses è prodotto da Warner Bros.

Unscripted Television, con Warner Horizon e Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton di theoldschool. (ANSA).