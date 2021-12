Miss Italia, finale 2021 diventa miniserie tv in streaming

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - La finale di Miss Italia edizione 2021 diventa una miniserie tv che sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l'Italia. Il concorso di bellezza più celebre e longevo d'Italia, nato nel 1939, si trasforma "per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane" . La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma a fine novembre, il gran finale sarà ospitato a Venezia, nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre, nella città ideale per rappresentare il sogno che diventa realtà e che racconta tematiche chiave della trasformazione della manifestazione come creatività, sostenibilità, wellness.

Patrizia Mirigliani, presenza storica della manifestazione, ha maturato la convinzione di rendere il programma più vicino alla cosiddetta Generazione Z. "Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione". Il progetto mette in soffitta la classica sfilata in costume insieme alle fasce tradizionalmente indossate dalle miss e ai loro "numerini". A GJ Squarcia, showrunner, è affidato il compito di trasformare Miss Italia in una mini serie a puntate in cui le ragazze saranno messe alla prova per testare la loro originalità e capacità di trasformazione e impatto, nella città della bellezza, Venezia, che quest'anno celebra 1600 anni. Tra i principali obiettivi di questo nuovo format infatti c'è quello di raccontare, creando contenuti specifici da veicolare su piattaforme digitali, l'anniversario della fondazione di Venezia. La produzione è a cura di Inside Man Films. @crown.revolution è il contenitore tematico di Miss Italia che su Instagram accenderà i riflettori sulle aspiranti Miss, raccontando sogni, aspirazioni e valori di una generazione che cambia e che, ridisegna, ampliandolo, il concetto di bellezza. È qui che conosceremo le 20 finaliste per Miss Italia e che vivrà il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social. La finale sarà trasmessa invece il 19 dicembre, da Venezia, per la prima volta in maniera digitale, in esclusiva sulla piattaforma OTT streaming di Helbiz Live. (ANSA).