Black mafia, i segreti delle cosche nigeriane

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Una piramide, con capi e 'don', cosche, o meglio 'cult' (la cui lontana origine è nelle confraternite studentesche nigeriane degli anni '50 allora create con spirito anticolonialista), bracci armati, 'galoppini', maman (incaricate di piegare con violenze, minacce e abusi le ragazze costrette alla prostituzione) e affari costruiti, fra gli altri, sulla tratta di esseri umani, il traffico di droga e di petrolio ma anche truffe globali attraverso le criptovalute e la clonazione delle carte di credito. Sono fra i tratti dell'identikit della mafia nigeriana tracciato da Black mafia, il documentario di Romano Montesarchio al debutto il 10 dicembre su Rai3, per la serie Crime doc.

Un racconto, prodotto da Luce Cinecittà, Bronx Film e Rai Documentari, che utilizzando un ritmo da thriller fa conoscere un mondo capace di aggregare richiami strumentali al passato (come rituali, codici, colori settari o lo spauracchio di vendette voodoo, per scoraggiare 'ribellioni') e un moderno sguardo imprenditoriale da multinazionale del crimine. Un viaggio dalla Nigeria al Piemonte, passando, fra le altre, per Bologna e Castel Volturno, basato sul libro inchiesta "Mafia nigeriana" di Sergio Nazzaro, anche coautore del documentario.

Si ricostruiscono le fasi della grande inchiesta Athenaeum condotta dalla Procura di Torino tra dicembre 2012 e settembre 2016. Ne è scaturita la misura restrittiva per 44 cittadini nigeriani-affiliati degli Eye e Maphite, che punta i riflettori su una grande organizzazione internazionale, attiva anche in Canada, Regno Unito, Olanda, Germania, Malesia. Un quadro che nel documentario prende forma grazie a atti d'inchiesta, ricostruzioni, materiale di indagine e intense testimonianze, da quelle di 'ex schiave' della mafia nigeriana, arrivate in Italia dopo un viaggio già segnato da ripetute violenze, e protagonisti dell'inchiesta come Fabrizio Lotito (ex commissario della Squadra Anti Tratta). "Le forze dell'ordine sono attive contro la mafia nigeriana - spiega Montesarchio - ma manca la consapevolezza della pericolosità del fenomeno nella popolazione. Documentari come questi fanno comprendere meglio la realtà". (ANSA).