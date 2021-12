X Factor, finale in 'equilibrio' con Maneskin e Coldplay

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Tre manche per decidere l'X Factor italiano del 2021. L'appuntamento è quello con la finale dello show targato Sky e prodotto da Freemantle, in programma per giovedì 9, alle 21,15, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. L'ultimo atto sarà all'insegna dell'equilibrio di concorrenti tra i giudici, Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton, e Mika, a contendersi la finalissima rispettivamente con Bengala Fire, gIANMARIA, Baltimora e Fellow. Sul palco di X Factor torneranno, in veste di ospiti, i Maneskin, mentre gli ospiti internazionali saranno i Coldplay. "Rivedere i Maneskin su questo palco sarà un'emozione - ha detto Agnelli - anche perché stanno riportando tanta attenzione su quello che succede ad X Factor". Protagonista dell'edizione 2021, anche tanto cantautorato. "A me piace - ha commentato Mika - anche perché ha permesso di lavorare su rivisitazioni più classiche dei brani". (ANSA).