The North Water, nuova serie con Colin Farrell

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Dal 7 dicembre in anteprima arriva su TimVision The North Water, la serie in cinque episodi distribuita da Bbc Studios, basata sull'omonimo romanzo di Ian McGuire, interpretata da Colin Farrell e Jack O'Connel, disponibile con un episodio a settimana dal giorno del lancio.

La serie è ambientata alla fine del 1850 e racconta la storia di Patrick Sumner (Jack O'Connell), un ex chirurgo dell'esercito inglese caduto in disgrazia, che partecipa come medico di bordo ad una spedizione a caccia di balene nell'Artico sulla nave "The Volunteer". Un viaggio reso ancora più avventuroso dalla presenza tra i balenieri di Henry Drax (Colin Farrell), uno psicopatico omicida. Nel cast anche Stephen Graham (The Virtues, Line of Duty, The Irishman), Tom Courtenay (45 Years, The Aeronauts) e Peter Mullan (Mum, Top Of The Lake). La serie è stata girata nella banchisa dell'ottantunesimo parallelo, il punto più a nord dove siano mai avvenute le riprese di una serie drammatica.

The North Water è diretta da Andrew Haigh, ed è prodotta da Kate Ogborn. I produttori esecutivi sono Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning ed Emile Sherman per See-Saw Films, Niv Fichman per Rhombus Media e Jo McClellan per la BBC. 'The North Water' è una coproduzione con Rhombus Media, con Pioneer Stillking. (ANSA).