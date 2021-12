Lasciarsi un giorno a Roma nuovo film di e con Edoardo Leo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Arriverà l' 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand, il nuovo film Sky Original, di e con Edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma, co-produzione italo-spagnola Italian International Film - Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Nel cast oltre a Edoardo Leo, Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

La commedia racconta quanto è difficile separarsi dopo un lungo rapporto, Quanto è difficile trovare le parole, i modi. E se un giorno, in un momento di disperazione e solitudine si scrivesse ad una posta del cuore? Ma soprattutto cosa succederebbe se quella lettera anonima arrivasse proprio al nostro compagno? "In questi anni - ha spiegato Edoardo Leo -sono successe, a livello professionale, molte cose per me e molto diverse tra loro. Questi fatti artistici hanno avuto una costante, il rapporto con Sky - Vision Distribution nei miei film come interprete e soprattutto il percorso iniziato insieme nei miei film da regista e sceneggiatore, tutti prodotti da Italian International Film. Ci siamo 'scelti' e abbiamo tanti progetti in cantiere tra film realizzati e altri ancora da fare. Ma tutto è iniziato con un innamoramento, esattamente come accade nel film".

"Siamo molto felici - ha aggiunto Antonella d'Errico, executive vice president programming Sky Italia - d'iniziare il 2022 con il film di Edoardo Leo, che s'inserisce nel solco dei film Sky Original su cui continuiamo a investire e a lavorare intensamente e che hanno portato, in appena un anno, risultati sorprendentemente positivi".

"Questo film - ha detto Federica Lucisano ad di Italian International Film (Gruppo Lucisano) - regala emozioni indimenticabili e sono felice di poterle offrire al grande pubblico di Sky proprio durante il periodo delle festività".

"Con Vision - ha concluso Massimiliano Orfei , ad di Vision Distribution - siamo orgogliosi di continuare questo percorso accanto a Edoardo, che lo vede impegnato come autore, attore e regista in diversi progetti insieme a noi". (ANSA).