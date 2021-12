Baglioni show, dalla voce di Fiorello a Giorgia e Favino

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La 'voce' di Fiorello, Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè, Francesco Pannofino: sono alcuni degli ospiti che si alterneranno sul palco della prima puntata di "Uà - Uomo di varie età", lo show evento di Claudio Baglioni al via il 4 dicembre su Canale 5. A rivelarlo uno spot appena trasmesso sull'ammiraglia Mediaset.

Il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Baglioni vedrà la partecipazione di 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate - le altre due in onda l'11 e il 18 dicembre - tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici che cambiano a ogni numero. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati - illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione - insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. (ANSA).