Coletta, Rai1 chiude la garanzia con ottimi risultati

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Abbiamo chiuso la garanzia del 2021 con ottimi risultati. Questo grazie anche al lavoro fatto nell'anno precedente. Il 2020, infatti, è stato caratterizzato nella prima parte dell'anno, durante il lockdown, da un importante lavoro di riedizione ma ha gettato le basi del nuovo palinsesto che è potuto partire nell'autunno dello scorso anno facendo salire già gli ascolti rispetto al 2019. Il 2021 si sta chiudendo con una crescita sull'anno in prime time di oltre 1 punto medio di share e nell'intera giornata con un incremento dello 0.7%. Nella sola stagione autunnale siamo ad una crescita di 1.7 di share medio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nel prime time e dello 0.8% nell'intera giornata".

Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in un'intervista all'ANSA. "Questi dati indicano che veramente c'è stato un ritorno di affezione forte - prosegue -. In prime time abbiamo superato gli obiettivi attribuiti alla rete, con quasi il 20% di share di media e anche nell'intero giorno con oltre il 17% . Rispetto al diretto competitor Canale 5, la rete ammiraglia è a quasi 6 punti sopra nel prime time e a quasi 2 punti sopra nelle 24 ore.

Penso che, mentre nel 2020 al rialzo può aver contribuito la necessità del paese di orientarsi sul canale istituzionale per raccogliere le continue informazioni sulla pandemia, nel 2021 la rete ha dimostrato di essersi illuminata in tutti i generi che la caratterizzano. Per trovare risultati analoghi in prime time dobbiamo tornare alla Rai1 di oltre dieci anni fa e riguardo all'intero giorno al 2014. Nel frattempo la tv è molto cambiata, l'offerta si è moltiplicata e diversificata su tante piattaforme e, quindi, questi dati di ascolto sono il segnale che la tv generalista è viva e vegeta". (ANSA).