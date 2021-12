Tivùsat, 4.402.000 le smart card attivate

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana, nasce più di dieci anni fa, da allora sono 4.402.000 le smart card attivate dagli utenti e l'Auditel stima oltre 2.500.000 famiglie attive sulle prime case. Stiamo parlando di oltre sei milioni di individui, circa il 10% dello share totale. Lo rende noto Tivùsat, specificando che la piattaforma a maggior ragione oggi, con il passaggio al nuovo digitale terrestre, rappresenta un'alternativa per evitare intoppi legati al cambio di standard e per sfruttare le performance dei televisori di ultima generazione.

Tivùsat è in grado di raggiungere tutto il territorio nazionale e trasmette dai satelliti Hotbird della flotta Eutelsat (13° Est). Per entrare nel mondo di tivùsat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato tivùsat (decoder o Cam per i televisori di nuova generazione) e attivare (tramite call center dal sito web o dall'applicazione "Tivù la Guida") la smartcard che si trova all'interno della scatola del dispositivo.

I telespettatori di tivùsat - sottolinea ancora la piattaforma -: hanno a disposizione 180 i canali (tra tv e radio), di cui 60 in HD (mentre il digitale terrestre si ferma più o meno a una decina). Sono in alta definizione tutti i canali Rai, tutti quelli free del gruppo Discovery, Cielo e Tv8 del gruppo Sky, gran parte dei canali Mediaset e tanti altri internazionali. In più sono presenti sette canali in 4K, tra i quali Travel Xp, Museum, My Zen Tv e Rai 4K, il canale Rai in ultra HD attivo 24 ore su 24 che programma anche grandi eventi sportivi, fiction e documentari. (ANSA).