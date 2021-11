The hot zone, serie antologica sulla minaccia dell'antrace

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - E' il 2001, poche settimane dopo l'11 settembre, quando gli Stati Uniti vengono scossi da un altro atto terroristico mortale. Lettere contenenti antrace vengono distribuite in Florida, Washington DC e New York. L'attacco anonimo causa cinque morti e sparge il panico nel paese.

La serie antologica THE HOT ZONE: MINACCIA ANTRACE racconta la missione di un'improbabile squadra di scienziati, agenti dell'FBI e dipartimenti governativi che tra guerre tra agenzie e false piste, si mette sulle tracce di un insospettabile. The Hot Zone: minaccia antrace, in onda su National Geographic (Sky, 403) il lunedì alle 20:55 dal 6 dicembre, vede protagonisti Tony Goldwyn (King Richard, Scandal) e Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0, Lost, The Good Doctor). Goldwyn veste i panni di Bruce Ivins, un brillante microbiologo che viene coinvolto nella caccia all'assassino dell'antrace del 2001. La sua instabilità e paranoia aprono la strada a scoperte inquietanti.

Kim interpreta Matthew Ryker, un agente dell'FBI specializzato in microbiologia, che, a sole tre settimane dagli attacchi dell'11 settembre, rischia la carriera per convincere i suoi superiori del pericolo che gli Stati Uniti siano di nuovo sotto attacco. (ANSA).