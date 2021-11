Tv: al via a Torino riprese serie '5 minuti prima'

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Si è accesa la camera da presa sulle scene della serie tv '5 minuti prima', regia di Duccio Chiarini, una produzione Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Il racconto, ambientato a Torino ai giorni nostri, segue le vicende della sedicenne Nina e del suo gruppo di amici, alle prese con il sesso, l'amore, l'amicizia, la costruzione della propria identità. Se la vita ci pone tutti di fronte a scelte difficili, l'adolescenza riesce nell'impresa di moltiplicare le pressioni, le aspettative, le difficoltà di vivere in società, in famiglia, con i nostri affetti. Le prime volte sono tante e ovviamente la "prima volta per eccellenza" non si scorda mai. La prima volta di Nina tarda ad arrivare, si blocca, le viene il panico e non capisce perché, mentre i suoi amici le appaiono tutti molto più grandi e ricchi di esperienze. Tra percezioni, omissioni e bugie, diversi gusti e disinibizioni sessuali, il mondo che circonda Nina la porta a conoscersi, a capire quali sono le sue vere volontà e come affrontare le sue paure.

Nel cast l'attrice e cantante Tecla Insolia (vincitrice di Sanremo Young 2019 e interprete di Nada nel tv movie Rai La bambina che non voleva cantare) nel ruolo di Nina e i giovani Ludovica Ciaschetti, Isnaba Na Monthce, Simone Fumagalli, Edoardo Pagliai, Sonia Caretto, Laura Martinelli, Sara Lughi. A completare il cast gli "adulti" Francesco Siciliano, Alessandro Garbin, Valentina Carnelutti, Tatiana Lepore, Alberto Barbi. "L'idea è quella di raccontare la spaesata fragilità con cui tanti adolescenti vivono ancora oggi le prime esperienze sessuali nonostante molte rappresentazioni superficiali li descrivano come una generazione disinibita", spiega il regista.

