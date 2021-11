Rai Documentari, due serate speciali sulle donne afghane

In occasione della ricorrenza internazionale, RAI Documentari presenta in anteprima la prima di due serate dedicate all'Afghanistan: al centro i diritti delle donne. Una proiezione in anteprima e un dibattito, che anticipano due prime serate speciali di Rai Documentari dedicate alla storia dell'Afghanistan, con un focus particolare sulla condizione delle donne nel Paese, trasmesse su Rai 3 il 26 novembre e 3 dicembre. Così RAI Documentari, diretta da Duilio Giammaria, intende contribuire a tenere desta l'attenzione sull'Afghanistan e sui diritti delle donne in occasione della giornata internazionale contro la violenza. "Afghanistan. Dalle minigonne di Kabul a Bin Laden" sarà proiettato in anteprima il 25 novembre alle 11:00 alla Casa del Cinema di Roma, seguito da un dibattito con la partecipazione tra gli altri dell'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan, dell'Ambasciatore dell'Afghanistan HE Khaled Zekriya, di Luca Lo Presti, Presidente Fondazione Pangea Onlus e di altri esperti e osservatori. Il documentario, una coproduzione internazionale, ripercorre per la prima volta la storia dell'Afghanistan negli ultimi 40 anni, da quel periodo d'oro degli anni '60 in cui - primo paese in tutta l'Asia - vennero concesse alle donne il suffragio universale, il diritto all'educazione e altre misure tese a contrastare pratiche violente e vessatorie nei confronti delle donne. Un avvincente racconto attraverso storie e testimonianze di afghani, protagonisti diretti delle vicende del Paese, tra cui le prime due donne al governo nella storia: Sima Samar, Ministro delle pari opportunità sotto Karzai e Shukria Barakzai, Membro dell'Assemblea Costituente. Quali sono le cause del mancato radicamento nel Paese delle idee democratiche di parità di genere? "Dal documentario emerge un Afghanistan inedito" - sottolinea Duilio Giammaria: "il ritratto di un paese che stava vivendo un periodo di pace, riuscendo a far convivere le influenze politiche esterne: tra USA e Unione Sovietica, Islam e Comunismo, modernità e tradizione, quado in una Kabul degli anni '60, le donne vivevano e si vestivano liberamente, in un periodo di crescita sociale interrotto bruscamente quando, nel corso degli anni '70, Zahir Shah, l'allora illuminato monarca fu spodestato da un colpo di stato ispirato dall'Unione Sovietica. Da quel momento le contraddizioni esplosero, aprendo la strada prima all'invasione dell'Armata Rossa, poi a un'ininterrotta serie di guerre sino ad oggi. Le donne sono sempre state le prime vittime pagando un prezzo di sofferenza e gravi limitazione dei diritti umani" ricorda Duilio Giammaria, che, in qualità di inviato di guerra, ha a lungo conosciuto da vicino la drammatica realtà afghana.