Tv: Ridley Scott conferma serie per Balde Runner e Alien

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Due dei più famosi film di fantascienza diventeranno serie televisive. Si tratta di 'Alien' (1979) e 'Blade Runner' (1982). La conferma è arrivata dallo stesso Ridley Scott, regista di entrambi i film. Intervistato dalla BBC, Ridley, che ha diretto anche 'House of Gucci', ha detto che l'adattamento televisivo di Blade Runner prevede dieci episodi e c'è già la sceneggiatura per un episodio pilota. Lo stesso per Alien, la cui serie era stata annunciata alla fine del 2020. E tra i progetti futuri del regista c'è anche una biopic su Napoleone Bonaparte commissionata da Apple TV+, nel ruolo dal protagonista Joaquin Phoenix mentre Jodi Comer sarà la prima moglie Giuseppina. Le riprese inizieranno il prossimo 15 gennaio. (ANSA).