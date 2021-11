Hawkeye, la prima serie Marvel ambientata a Natale

Il nuovo capitolo dell'Universo dei supereroi Marvel si chiama 'Hawkeye', la serie che sarà trasmessa da Disney+ dal prossimo 24 novembre. Hawkeye è ambientata nella New York City del post blip, dove l'ex Avenger Clint Barton alias Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice, quella di tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un'abile arciera di ventidue anni nonché sua più grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Intervenuto in una conferenza stampa globale alla quale hanno partecipato anche Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Tony Dalton, Vera Farmiga e Rhys Thomas (regista e produttore esecutivo), il produttore esecutivo Kevin Feige ha spiegato che la nuove serie, la quinta Marvel Studios, è nata da 'Avengers: Age of Ultron', sequel di The Avengers del 2012. "Inizialmente - ha detto in riferimento a Jeremy Renner - i suoi ruoli sono stati abbastanza piccoli. E poi con Ultron abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa in più sul suo conto, guadagnandosi sempre più spazio.

Tutto è nato con Avengers: Age of Ultron. Noi abbiamo sempre voluto approfondire la sua storia". "La storia del personaggio - continua - è davvero molto ampia. Inoltre, i fumetti di Matt Fraction ci hanno davvero ispirato e ci hanno permesso di costruire una nuova dinamica per il personaggio".

Hawkeye, la prima serie dell'Universo Cinematografico Marvel ambientata durante le vacanze di Natale e Barton ha sei giorni di tempo per risolvere I misteri in cui si imbattono lui e Kate in modo da tornare a casa in tempo e riunirsi con la famiglia per il Natale. "E' divertente - continua Feige - perché è una storia di Natale che si svolge durante le feste. Ce la farà Clint a tornare in tempo a casa? E' divertente e da' una boccata di aria fresca dopo pianeti che saltano in aria, questioni da fine mondo, e intrallazzi multiverso che ora si tratti di uno show incentrato sulla famiglia" Il cast della serie comprende anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Hawkeye è diretta da Rhys Thomas e dal duo di registe Bert e Bertie, mentre i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Trinh Tran, Brad Winderbaum, Rhys Thomas e Jonathan Igla. Creata per la televisione da Igla, la serie è composta da sei episodi. I primi due saranno trasmessi il 24 novembre, quelli successivi saranno disponibili a cadenza settimanale ogni mercoledì