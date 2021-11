Lupin parte 3, a Parigi riprese in corso

"Indovina chi è tornato ed è pronto a rubare la scena? Lupin, parte 3, ora in produzione": Così Netflix ha confermato ufficialmente la terza stagione della serie francese sul ladro gentiluomo, interpretato da Omar Sy.

Quest'ultimo, lanciato 10 anni fa da Quasi Amici - Intouchables a livello internazionale, ha firmato recentemente un contratto pluriennale per la produzione di film proprio con la piattaforma di streaming che per la prima volta si lega ad attore francese.

Secondo gli accordi la star di Lupin sara' sia il protagonista di futuri film originali di Netflix sia produttore esecutivo.

Omar Sy recita nella serie live-action di Netflix Lupin, nei panni di Assane Diop, un personaggio ispirato alla storia francese del ladro Arsène Lupin. Creata da George Kay, con i primi tre episodi diretti da Louis Leterrier, Lupin è una delle serie Netflix più popolari nel mondo. Sy sta collaborando di nuovo con Louis Leterrier nel suo prossimo film commedia d'azione, Tour de Force, con Laurent Lafitte e lanciato su Netflix a livello globale nel 2022. E in uscita ha anche il nuovo Jurassic World: Dominion. (ANSA).