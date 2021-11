Le "storie" di Giuliano Sangiorgi

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Da quando sono nato, ho capito che la piccola storia, quella delle nostre vite, del nostro quotidiano, quella con la esse minuscola, si fonde spesso e volentieri con la Storia con la esse maiuscola, la Storia dell'umanità". La vita secondo Giuliano Sangiorgi, la voce dei Negramaro: un intreccio che - dopo il romanzo "Il tempo di un lento" - porta ora nella "sua" Rai Storia ("sono un fan sfegatato della rete", confessa), per la quale sceglie e commenta il palinsesto della "Domenica Con", lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domani 21 novembre dalle 14 alle 24.

Un palinsesto in cui la cronaca si intreccia con la letteratura, la musica, la "scoperta" dell'America. E proprio all'America e a un giorno tragico è legato un ricordo nitidissimo: "Il 9 settembre 2001 come Negramaro - dice - avevamo vinto, da perfetti sconosciuti, un festival importante, a Palermo. Il giorno seguente era arrivata la telefonata di una casa discografica mondiale: ci aspettavano, a Milano. L'11 settembre eravamo pronti a partire, ma non siamo mai partiti. Il nostro sogno finiva lì, per il momento. Ma finivano anche i sogni di tutti". L'America di Sangiorgi, però, non è solo il crollo delle torri gemelle che ricorda proponendo un doc su quel giorno. E' anche il sogno americano, che fa rivivere, nel pomeriggio, nei reportage di Carlo Mazzarella su New York anni '60, nel "Passato e Presente" di Paolo Mieli sulla Beat Generation, nella musica dei Doors e di Miles Davis, e con un omaggio a Fernanda Pivano: "i libri sono grandi viaggi. Ho incontrato persone magnifiche, ho incontrato terre mai viste. E ci sono stato, almeno con i libri. E c'è qualcuno che fa da perfetto Cicerone: per noi in Italia lo è stata Fernanda Pivano perché ci ha mostrato l'America che volevamo tanto conoscere ma che era troppo, troppo lontana".

E ci sono, poi le storie dell'Italia: da una strage dimenticata come quella del Rapido 904, alle porte di Bologna nel 1984, con cui apre il proprio palinsesto, all'impietoso ritratto della fine dei sogni nel film "La Terrazza" di Ettore Scola, in prima serata. Per accomiatarsi dai telespettatori, infine, Giuliano Sangiorgi sceglie un collage di canzoni firmate da Lucio Dalla.

