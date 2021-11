Gomorra miglior debutto ultimi due anni per serie su Sky

Resa dei conti a Gomorra, la stagione finale del cult tv Sky Original prodotto da Cattleya, anche negli ascolti: i primi due episodi ieri venerdì 19 novembre hanno avuto 841mila spettatori medi, facendo di questa ultima stagione il miglior debutto degli ultimi due anni per una serie su Sky. Ciro Di Marzio, l'Immortale interpretato da Marco D'Amore (anche regista dei primi episodi), redivivo in Lettonia, e Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) sono stati i protagonisti assoluti di uno showdown che è solo cominciato.

La media dei primi due episodi è di 775mila spettatori medi (dato comprensivo di Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno, On Demand e Primissime), con il secondo visto da 708mila persone. Una resa dei conti che ha infiammato anche i social network: i primi due episodi, ieri, sono rimasti nella classifica dei Trending Topic di Twitter per diverse ore. (ANSA).