Media, Kim Kardashian e Pete Davidson sono una coppia

(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - Kim Kardashian e Pete Davidson sono una coppia. Lo riferiscono diversi media americani. Sembra che l'imprenditrice, celebrity, 41 anni, e il comico, membro del cast dello storico show televisivo Saturday Night Live, 28 anni, abbiano deciso di andare oltre l'amicizia dopo diverse frequentazioni sia a New York che a Los Angeles.

I due sono stati visti per la prima volta assieme lo scorso mese mentre si tenevano per mano durante un giro sulle montagne russe in un parco di divertimenti in California. Prima si erano scambiati un bacio sul set durante uno sketch al SNL. Poi ancora Davidson organizzò una cena privata in un ristorante italiano a Staten Island. Inoltre il comico ha anche festeggiato il suo compleanno a casa della madre di Kim, Kris Jenner.

La Kardashian ha fatto richiesta di divorzio da Kanye West, ora ufficialmente Ye, lo scorso febbraio. I due hanno quattro figli.

(ANSA).