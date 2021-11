Lo scontro Depp-Heard diventa un documentario per Discovery

(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - Lo scontro tra Johnny Depp e Amber Heard diventa un documentario. Secondo quanto scrive Variety Discovery ha commissionato 'Johnny vs Amber', un progetto in due episodi che racconta la rottura della relazione tra i due attori e la fine in un'aula di tribunale.

Prodotto dalla Optomen, ogni episodio racconta la prospettiva di uno di loro. Sono previste intervista con avvocati e testimonianze di persone vicine alla ex coppia. Il documentario sarà disponibile su Discovery Plus.

Nel 2016, dopo soli 15 mesi di matrimonio, la Heard presentò richiesta di divorzio da Depp sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco. La vicenda risulta subito controversa e dopo vari scontri si arriva al divorzio nel 2017.

Nel 2019 Depp accusa la ex moglie di adulterio e diffamazione e sporge denuncia chiedendo un risarcimento totale di 50 milioni di dollari. (ANSA).