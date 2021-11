Amanda Lear: Bosè ricorda sesso con me, forse un bel ricordo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non capisco perché Miguel abbia raccontato questa cosa privata, ma si vede che gli ho lasciato un bel ricordo".

Queste le parole di Amanda Lear, ospite domenica a Verissimo, commentando un passaggio dell'autobiografia di Miguel Bosè, appena uscita in Spagna, in cui il cantante confessa di aver avuto a 17 anni la sua prima esperienza sessuale proprio con Amanda .

A Silvia Toffanin, la Lear racconta: "Lui era il figlio del grande torero Dominguin, che era un grande conquistatore ed era preoccupato che Miguel fosse troppo delicato, dolce. Lui veniva spesso ospite da Salvador Dalì a Cadaqués e un'estate Dominguin me lo ha buttato praticamente tra le braccia. Io e Miguel siamo andati a fare una passeggiata ed è successo". (ANSA).