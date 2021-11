Sky: stagione finale di Gomorra dal 19 novembre

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - È finalmente a un passo l'attesa resa dei conti fra i protagonisti della serie tv Gomorra- Stagione finale, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, che debutta venerdì 19 novembre con i primi due episodi, dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su Now (oltre a essere disponibile ovviamente on demand su Sky).

I primi due episodi mostrano una Napoli in macerie dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia. La città vedrà il ritorno sulla scena di Genny Savastano: costretto alla latitanza e rifugiatosi in un bunker alla fine della quarta stagione, sarà richiamato in azione per dar battaglia ai nemici ancora in piedi. Con lui Il suo unico alleato, 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. I dieci nuovi episodi di Gomorra - Stagione finale sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano.

Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L'Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.

Entrambi sono anche supervisori artistici.

Nel cast, oltre agli storici protagonisti - Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Marco D'Amore nel ruolo di Ciro Di Marzio, Ivana Lotito nel panni di Azzurra e Arturo Muselli che torna ad interpretare Enzo Sangue Blu - le new-entry Domenico "Mimmo" Borrelli che interpreta Don Angelo detto 'O Maestrale, Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) nei panni di Donna Luciana, la moglie di 'O Maestrale, nei panni di 'O Munaciello Carmine Paternoster, mentre Antonio Ferrante e Nunzia Schiano sono 'O Galantommo e Nunzia, sua moglie. (ANSA).