Crescentini, una chance per i minori dietro le sbarre

"Il compito di Paola è quello di aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni, e compiere un percorso di elaborazione, e indirizzarli verso il cambiamento. Le carceri sono luoghi di trasformazione. Nella vita sappiamo esiste il bene, come il male. Ma anche i contesti dove nasciamo e cresciamo sono fondamentali. Perchè poi quando esci, puoi tornare da dove provieni. Ecco perchè occorre provarci, sempre anche quando una battaglia può sembrarci perduta in partenza". Carolina Crescentini, tra le attrici più richieste e amate tra cinema e tv, reduce dal successo della terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone, andata in onda su Rai1, ora in sala con il film 'Per Tutta La Vita' di Paolo Costella (nel cast Ambra Angiolini, Fabio Volo, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Filippo Nigro), è pronta a tornare in Mare fuori 2 in onda dal 17 novembre in prima serata su Rai2, una coproduzione Rai fiction - Picomedia e vestire di nuovo i panni della direttrice del carcere minorile di Napoli Paola Vinci, affiancata dal comandante di polizia penitenziaria Massimo Valenti (Carmine Recano). Nella seconda stagione ci saranno delle new entry. Confermati nel cast Carmine Recano, Nicolas Maupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Valentina Romani (Naditza). "In questa stagione ogni giovane dovrà fare i conti con il contesto familiare e sociale da cui proviene e si troverà a un bivio: proseguire nella strada imboccata o voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso di vita". L'attrice confessa di avere a cuore molto questo ruolo: "Paola è la direttrice dell'IPM. È di Ancona e non conosce la realtà di Napoli. Ha un passato difficile che le ha lasciato un segno evidente: una leggera zoppia, cammina solo con l'aiuto di un bastone, ma questo invece di renderla insicura al contrario la fa sentire ancora più forte e autorevole. Nell'IPM scopre un nuovo modo di essere donna e madre. E' una donna che crede molto in quello che fa". In questo istituto, prosegue Crescentini - nel vuoto provocato dallo sradicamento dal loro ambiente familiare e sociale "vi sono giovani che hanno sbagliato, alcuni hanno commesso crimini importanti, ma possono aver modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vorranno essere. Il primo passo da fare per compiere questo percorso è conoscere la famiglia da cui provengono e capire quella verso la quale tendono". Nei nuovi episodi di Mare Fuori ogni detenuto verrà chiamato a compiere una scelta. Seguirne le orme della famiglia o di chi chiunque li ha portati con loro a delinque o rinnegarle?" Troveremo nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell'IPM, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio (interpretata da (Kyshan Clare Wilson che secondo Crescentini è una giovane attrice che di cui sentiremo "parlare in futuro ,vista la sua naturalezza e intensità"), Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Le nuove puntate vedono ancora una volta protagonisti i ragazzi rinchiusi nell'istituto, ma è fuori da queste mura che si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai nostri giovani detenuti, perché quando un minorenne sbaglia ci sono sempre degli adulti colpevoli La seconda stagione di Mare da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, due registi con i quali ho avuto modo di lavorare. Crescentini crede che questa sia una serie con le caratteristiche per arrivare al cuore delle persone, degli adulti così come dei ragazzi, lasciando sempre un messaggio educativo contro la violenza, contro i fallimenti contro gli errori che consapevolmente o meno, gli uomini e le donne commettono ad ogni età". Inoltre all'attrice romana è particolrmente Cara Mare Fuori perchè girata a Napoli una città che mi ha di fatto "adottata se ci mettiamo anche i Bastardi. La amo tantissimo piena di magia, colori, e poi c'è il mare, vogliamo scherzare...". Crescentini è sul set della quarta, attesissima stagione di Boris "non posso ovviamente anticipare nulla se non confermare che tonerò ad indossare i panni della di Corinna". Inoltre è nel cast di Tutto chiede Salvezza, per Netflix liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, che racconta la forza e la fragilità della generazione dei più giovani attraverso l'esperienza del trattamento sanitario obbligatorio. Con la regia di Francesco Bruni, che ne è anche il regista. Vedrà Federico Cesari nel ruolo del protagonista. "E poi altri progetti".