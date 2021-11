Il sequel Sex and the City su Sky dal 9 dicembre

Carrie, Miranda e Charlotte sono tornate. L'atteso sequel di 'Sex and the City' ha una data: sarà in onda dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max. Con il titolo di 'And Just Like That'. La prima stagione sarà di dieci episodi. I primi due episodi debutteranno il 9 dicembre e i successivi otto episodi saranno disponibili settimanalmente.

Oltre alla data di uscita Sky e HBO Max hanno svelato il primo trailer di ciò che sarà la serie che vede riunite Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Non ci sarà Kim Cattrall (Samantha) a causa di dissapori con la Parker.

La nuova serie segue un nuovo capitolo della vita delle protagoniste a New York. Si parla dei loro amori e della loro carriera a 50 anni. (ANSA).