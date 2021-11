Da Raffaele a Corrado Guzzanti, ecco i concorrenti di Lol 2

Virginia Raffaele, il Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti (nella prima edizione c'era la sorella Caterina), Max Angioni, Maria Di Biase. Lo annuncia Fedez, assieme al suo nuovo co conduttore Frank Matano (che prende il posto di Mara Maionchi), in una seguitissima diretta Instagram sulla nuova edizione di Lol, la seconda, che arriverà su Prime Video nel 2022 prodotto da Endemol Shine Italy ma è già stato registrato nelle scorse settimane. La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello, il comico dei The Jackal.