Claudio Amendola è Il Patriarca in nuova serie per Mediaset

Claudio Amendola torna in una fiction Mediaset con "Il Patriarca", prima produzione televisiva della Camfilm, società di produzione guidata da Camilla Nesbitt, che ne annuncia l'avvio delle riprese. La serie, in 12 episodi da 50 minuti, è destinata agli schermi di Canale 5 dove andrà in onda a fine 2022. Amendola - a cui è affidata anche la regia - veste i panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore al quale alla soglia dei 60 anni viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. "Il patriarca" è realizzata in collaborazione con Taodue film. Venti le settimane di riprese, tra la Puglia e il Lazio. Nel cast anche Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Primo Reggiani, Neva Leoni, Giulia Schiavo. La serie è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. "Sono felice di tornare a lavorare dopo tanti anni con Claudio Amendola - commenta Camilla Nesbitt, ceo di Camfilm - in questo doppio ruolo di regista e attore. Il patriarca è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata in una terra magnifica come la Puglia". (ANSA).