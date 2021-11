Gerry Scotti, un anno fa ero in terapia intensiva

"Un anno fa, l'8 novembre dello scorso anno, ero ricoverato in terapia intensiva. E non è una cosa facile da raccontare. E vorrei raccontarla a tutti coloro che lo 'negano', bastava venirmi a trovare". Lo ha detto il conduttore tv Gerry Scotti, visibilmente emozionato, tra gli ospiti del Premio 'Lombardia è Ricerca' al Teatro alla Scala di Milano. "Se dieci giorni dopo sono stato giudicato guarito e ancora 'utilizzabile' per i prossimi vent'anni, questo lo devo all'organizzazione della Regione Lombardia, alla sua macchina sanitaria e agli uomini e alle donne che ci lavorano", ha sottolineato Scotti. "E visto che siamo alla Scala e che ieri alla 'Scala del calcio' hanno fatto quel bellissimo omaggio a tutto il settore degli ospedali, dei medici e degli infermieri - ha aggiunto il presentatore riferendosi alla coreografia del derby Milan Inter allo stadio di San Siro - vi chiedo di alzarvi in piedi e fare un grande applauso".