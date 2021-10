Gazzoli "Racconto la Basket Zone col mito Meneghin"

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dedicata a tutti gli appassionati, e non solo, la LBA come non l'avete mai vista sbarca su DMax (canale 52). È Basket Zone, nuovo magazine settimanale, al via mercoledì 3 novembre alle 23.15, con due campioni, sul campo e nella vita, a far da padroni di casa: Gianluca Gazzoli, "voce" di Radio Deejay e grande appassionato di questo sport, insieme ad Andrea Meneghin, che nel 1999 arrivò sin sulla vetta degli Europei.

"Se mi avessero detto che un giorno avrei fatto coppia con lui non ci avrei mai creduto: è un mito vero - racconta Gazzoli all'ANSA - L'idea del magazine è quella di raccontare il basket al pubblico più trasversale possibile, narrando tutto quello che c'è intorno al campo, dall'abbigliamento al tifo, i riti, il mondo del 3 contro 3, dei campetti, oltre ovviamente alle azioni più belle viste in partita. Finalmente - prosegue il conduttore - in un paese calciocentrico come l'Italia, anche altri sport stanno guadagnando spazio. Non ho mai condiviso l'idea di uno sport 'contro' l'altro, come se oltre alla rivalità tra squadre esistesse anche quella fra discipline e quindi chi segue il calcio, non può seguire il basket o la pallavolo e viceversa.

Sogno che l'Italia diventi come gli Stati Uniti dove al bar trovi cinque televisori diversi sintonizzati su cinque diversi campionati. Non so se ci arriveremo mai, ma il moltiplicarsi di canali, piattaforme e spazi negli ultimi dieci anni ha aiutato molto".

Classe 1988, papà di Rachele, anche Gazzoli è un grande sportivo ma anche appassionato di musica, tanto che di lui si parlò come erede di Alessandro Cattelan a X Factor. "Ne fui lusingatissimo, sogno l'entertainment", dice lui oggi". Soprattutto, sei mesi fa, Gazzoli ha raccontato per la prima volta a tutti che da diciassette anni vive con un defibrillatore impiantato sotto il petto nell'autobiografico "Scosse. La mia vita a cuore libero (ed. Mondadori). "Per me, oltre che un passo in avanti personale, è stata anche una liberazione: finalmente niente più scuse con gli amici quando viaggio in aereo e non posso passare sotto i metaldetector o quando mi alleno per la maratona e poi non la posso davvero correre". (ANSA).