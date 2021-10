In atmosfera Halloween arriva la streghetta Zouk

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - In pieno mood Halloween, arriva per i più piccoli Zouk irrefrenabile streghetta di otto anni protagonista dell'omonima serie a base di stregoni, zucche, gatti neri, magia e divertimento, al debutto il primo novembre, tutti i giorni alle 18.30, in esclusiva Prima tv su Cartoonito (canale 46 del Dtt).

Il cartone animato inedito è tratto dalle storie a fumetti create da Serge Bloch e Nicolas Hubesch all'interno della rivista francese per ragazzi Les Belles Histoires. La piccola Zouk conduce una vita all'apparenza ordinaria insieme ai suoi genitori, entrambi stregoni. Nonostante la sua giovane età sa esattamente cosa vuole: generosa e piena di iniziativa, ogni giorno si dedica ad aiutare le persone e a sistemare situazioni che richiedono il suo aiuto. Anche quando i suoi incantesimi non funzionano, non si scoraggia e continua a provare fino a trovare la soluzione. La mamma di Zouk è una 'strega in carriera' moderna e contemporanea con un lavoro molto importante che spesso la porta in giro per il mondo. Il papà è gentile, divertente, premuroso ma iperprotettivo, uno stregone-inventore di successo in una grande fabbrica di stregoneria.

Guidata dalle migliori intenzioni, Zouk vuole rendere il mondo un posto migliore usando i suoi poteri magici. La streghetta non sempre si rende sempre conto però delle cause e degli effetti che possono provocare le sue magie. I primi due tentativi sono spesso la causa di disavventure ma al terzo tentativo, facendo la giusta rima e riesce a risolvere la situazione grazie anche all'aiuto dei suoi inseparabili amici: il perennemente annoiato gatto nero Amleto; il fifone e logorroico Zucca e Jojo, bimbo di cinque anni, vicino di casa di Zouk e suo fan numero 1. La magia nella serie, rappresenta un'occasione per imparare. Infatti, attraverso l'uso corretto delle formule magiche i bambini sono stimolati nel collegare le parole ai relativi oggetti/azioni in modo divertente e attraverso le varie gag. (ANSA).