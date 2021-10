Scoppia il caso a Ballando con le stelle, Mietta non risponde sul vaccino

Mietta vaccinata o no? Scoppia il caso a Ballando con le stelle in seguito all'assenza di Mietta, positiva al covid, e del suo compagno in scena Maykel Fonts in quarantena. Milly Carlucci spiega ieri sera durante il programma che ''Mietta è stata trattenuta a casa da un motivo importante''. E Selvaggia Lucarelli chiede: ''Maykel e Mietta sono vaccinati? Carlucci, dice ''noi lo siamo tutti'', risposta affermativa anche da Fonts mentre Mietta non risponde: ''Perché dobbiamo parlare di questo?''. ''Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità. L'anno scorso il vaccino non c'era quest'anno c'è spero che siano tutti vaccinati'', incalza la Lucarelli. Mietta risponde: ''Nessuno vuole mettere a rischio la salute di nessuno. Non sono sulla difensiva, forse sono solo delusa perché volevo stare lì e non parlare da casa''. Il tema ovviamente ha scatenato un ampio dibattito sui social portando l'hashtag #Mietta nei trend topic di twitter.

Il Codacons parla di ''gravissima violazione della privacy" nel corso della puntata di "Ballando con le stelle". "Le affermazioni di Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata hanno avviato una pericolosissima caccia alle streghe su web e social network, con migliaia di insulti e minacce ai danni della cantante Mietta che, giustamente, ha ritenuto di non fornire risposta a domande che violavano in diretta tv la sua privacy. Ci appelliamo a Milly Carlucci, a cui riconosciamo indiscussa serietà e professionalità, e ai vertici della Rai affinché intervengano su quanto accaduto ieri, riportando equilibrio nella trasmissione ed evitando discriminazioni legate alle scelte personali dei concorrenti di "Ballando con le stelle" e intollerabili cacce alle streghe che generano un pericoloso clima di odio e di violenza''.