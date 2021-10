La Teoria di tutte, la fisica Greison racconta le donne della scienza

Gabriella Greison, fisica nucleare, scrittrice, performer teatrale, alla sua prima conduzione tv con 'La Teoria di Tutte", al via da lunedì 18 ottobre alle ore 21.10 su laF (Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW). E' un viaggio da nord a sud dell' Italia per esplorare il rapporto tra Donne e Scienza, raccontando le storie delle grandi pioniere del passato da Margherita Hack a Eunice Newton Foot, da Laura Bassi a Rachel Carson - e intervistando le loro "eredi" nel presente che stanno valorizzando il Paese con le loro scoperte, lavorando per prestigiosi istituti nazionali e internazionali: Angela Marinoni, Erminia Bressi, Lucia Gardossi, Claudia Gemme, Rosa Anna Corsaro, Lucia Votano, Sabina Airoldi, Maria Felicia De Laurentis, otto donne, otto scienziate, otto eccellenze italiane che stanno contribuendo con il loro lavoro e le loro idee alla costruzione del futuro, per restituire attraverso le loro storie un racconto appassionato e lontano dagli stereotipi. Una produzione originale EFFE TV realizzata da Stand By Me. "In un periodo come quello che stiamo vivendo è necessario fare questo racconto - racconta Gabriella Greison - Siamo ad un punto di svolta decisivo, le donne nella scienza stanno conoscendo una nuova consapevolezza e questa consapevolezza deve essere di buon auspicio per le nuove generazioni. La narrazione che emerge dal programma è un avvicinamento al futuro che vedrà le donne essere considerate per merito in ogni disciplina del sapere umano. Ma per arrivarci, è necessario un percorso, che nella scienza, storicamente, è stato irto di ostacoli. Oggi non può più essere così. Per questo sentivo la necessità di andare a conoscere alcune delle scienziate di oggi che stanno rivoluzionando il mondo". Donne e scienza: un binomio sinonimo di grande eccellenza e in forte crescita negli ultimi anni ma che risente ancora oggi di una storia di grande disuguaglianza, che ha visto di fatto le donne escluse per secoli dalla possibilità di formarsi ed affermarsi nella Scienza. Se la strada per la parità di genere è ancora lunga - anche in Italia, dove solo il 35% delle donne lavora nei settori scientifici e solo il 37% delle studentesse sono iscritte alle discipline STEM - le donne che stanno rivoluzionando il mondo della Scienza sono sempre più numerose e con il loro lavoro stanno tracciando una nuova storia per le generazioni future. In ciascuna delle 8 puntate Greison esplora un'area scientifica diversa - dalla fisica alla biologia, dalla medicina alla chimica - partendo dalla storia di una grande scienziata del passato. Tra le protagoniste la climatologa Angela Marinoni che lotta contro l'inquinamento atmosferico per il CNR di Bologna, o la fisica Erminia Bressi in prima fila nelle nuove frontiere dell'oncologia presso il CNAO di Pavia, e ancora Lucia Gardossi, chimica presso l'Università degli Studi di Trieste, impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili e nell'economia circolare attraverso l'uso di nuovi materiali sostenibili per il Gruppo di Coordinamento Nazionale Italiano per la Bioeconomia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scienziate che hanno raggiunto traguardi un tempo impensabili per le donne, come Maria Felicia De Laurentis, Professoressa di Astronomia e Astrofisica all'Università Federico II di Napoli e ricercatrice dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), tra le protagoniste della rivoluzionaria ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero; Lucia Votano, un'eccellenza internazionale nello studio dei neutrini e prima donna Direttrice del Laboratorio sotterraneo del Gran Sasso dell'INFN, il più grande al mondo, con un team di oltre mille scienziati provenienti da trenta Paesi; Claudia Gemme, fisica dell'INFN d Genova, che presso il prestigioso CERN di Ginevra, si occupa del progetto Atlas che fotografa scontri tra particelle. E ancora, eccellenze che con il loro lavoro contribuiscono alla preservazione dell'ambiente, come la biologa marina Sabina Airoldi, Responsabile ricerche per il CSR - Cetacean Sanctuary Research di Sanremo, e la vulcanologa Rosa Anna Corsaro, ricercatrice dell'INGV Osservatorio Etneo di Catania.