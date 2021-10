Sky: 40 anni di Puffi, il ritorno con un doppio episodio

Una nuova versione in Computer-Generated di avventure e umorismo. Sono pronti al debutto in Italia, I Puffi, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di tre mele, che tornano in tv dal 8 ottobre alle 20:00 solo su NickJr, il brand prescolare di ViacomCbs Networks Italia in onda sul canale 603 di Sky. I personaggi del fumettista belga "Peyo" tornano con un colorato reboot, in una nuovissima versione Computer-Generated dopo 40 anni dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, la nuova serie, rivolta a tutta la famiglia, spingerà il fascino della serie originale a livelli ancora più alti, adattandosi perfettamente ai tempi frenetici di oggi e utilizzando un dialogo più vivace. Il reboot regalerà storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovi "Puffi" saranno un contenitore esplosivo di avventure e umorismo! L'acquisizione della serie animata in Cg de I Puffi è supervisionata da Layla Lewis, Senior Vice President, Global Acquisitions and Content Partnerships e Dana Cluverius, Senior Vice President, Current Series Animation per Nickelodeon.

La nuova serie sottolinea la strategia del brand Nickelodeon ad essere la casa delle più grandi franchise che i bambini e le famiglie amano. I Puffi espandano la crescente proposta di brand di proprietà di Nickelodeon che già includono: SpongeBob SquarePants, The Patrick Star Show, Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, PAW Patrol, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue's Clues & You!, e il nuovissimo Star Trek: Prodigy serie e la coproduzione di Transformers, di cui per l'Italia non è stato ancora annunciato il debutto. I Puffi è una produzione di Peyo Productions e Dupuis Audiovisuel, in coproduzione con KiKA, Ketnet e Rtbf, con la partecipazione di TF1 e con la partecipazione di Wallimage (La Wallonie), di Screen Flanders, di Bnppfff e con il supporto del Tax Shelter del governo belga e la partecipazione del Cnc. È Sky Media - concessionaria del Gruppo Sky Italia - a curare la raccolta pubblicitaria dei canali Nickelodeon in Italia. (ANSA).