A casa tutti bene, le prime immagini della serie di Muccino

La famiglia è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale.

Esordirà alla Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre), come evento speciale fuori concorso, A Casa Tutti Bene - La Serie, il primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, reboot dell'omonimo film del regista campione di incassi del 2018.

Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group, la serie si svela per la prima volta nelle immagini del teaser appena rilasciato e nelle prime foto ufficiali dal set, per un debutto su Sky e in streaming su NOW previsto a dicembre. Per la serie, un family drama in otto episodi girati da Muccino - nelle librerie con la sua autobiografia "La vita addosso", scritta con Gabriele Niola, edita da UTET - e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza, un grande cast corale: Laura Morante e Francesco Acquaroli guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l'esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani: Paola Sotgiu interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.