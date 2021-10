Camurri, #maestri" riparte, la scuola è libertà

ROMA - "Festeggiamo, grazie a una campagna vaccinale capillare, il ritorno della scuola in presenza, e l'anno della ripresa: abbiamo fatto rete, Rai e Miur, per non lasciare i ragazzi indietro durante la pandemia, ma l'istruzione è innanzitutto un esercizio di libertà e la nuova edizione di "#maestri" si muove su questo binario di consapevolezza e di responsabilità". Edoardo Camurri, giornalista, scrittore, saggista, editorialista per varie testate, conduttore radiofonico e televisivo, torna con il programma di Rai Cultura da lui condotto e realizzato in collaborazione tra Rai e ministero dell'Istruzione, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.25 su Rai3 e alle 17.50 su Rai Storia dal 5 ottobre e su RaiPlay, per "un totale di 55 puntate - fino al 20 dicembre - della durata di circa 40 minuti ciascuna". "Siamo usciti - spiega lo scrittore e conduttore in una conversazione con l' ANSA - dalla fase critica dell'emergenza, grazie alla campagna vaccinale, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo capito quanto è importante un'informazione veritiera e giusta, soprattutto nei confronti dei giovani. La tv pubblica tiene insieme il Paese, fa sentire parte della stessa comunità, dimostra la grandezza della cultura quando lega, unisce con uno stesso filo diversi aspetti del sapere: ora, dopo la scuola, è il momento dell'approfondimento, di allargare la vista".

Ogni puntata è una "conversazione didattica", con protagonisti della cultura e con grandi divulgatori scientifici, seguita da una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche. Camurri fa notare "l'importanza delle parole del nostro presidente della Repubblica, che sono il nostro dizionario, 'la scuola non è soltanto il luogo dell'apprendimento, è libertà'. È la dimensione sociale fondamentale per gli studenti, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i loro maestri, professori, - la personalità di ognuno. I giovani sono il nostro futuro". "Nella prima puntata di Maestri - annuncia Camurri - abbiamo il privilegio di un contributo video del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con un significativo messaggio rivolto agli studenti degli istituti superiori, questo: 'E' importante avere dei maestri - sottolinea Bianchi - in questo momento in cui tutto sembra sospeso e questa trasmissione ci deve accompagnare, ci deve dare i punti per ricostruire un cammino che deve essere di tutti, ma contemporaneamente di ognuno, in ogni momento, e stiamo lavorando per questo: dopo questa lunga pandemia globale, dobbiamo ritrovare il cammino. E' il tempo della guarigione che va preparato recuperando tutto quello che i giganti del passato ci offrono".

Camurri entrando nel dettaglio aggiunge: "In ogni puntata le maestre e maestri del programma portano la scuola a casa con due lezioni ogni giorno, rivolte agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, insieme a Gianni Rodari, che "quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già". Qualcuna è più interessante, "ognuna ha la sua specificità. Il primo appuntamento posso definirlo una sorta di manifesto di Maestri per l'argomento trattato. Maurizio Bettini, antropologo del mondo antico e docente di filologia classica all'Università di Siena, un vero luminare nel suo campo, racconta il mondo della metamorfosi partendo dal dio latino Vertumno fino alle odierne divinità del mutamento. Ecco, il mutamento è cosa assai interessante per il passato in vista del futuro. Mentre a seguire Paola Profeta, professoressa di Scienza delle finanze all'Università Bocconi di Milano, si sofferma sull'importanza della parità di genere nel mondo del lavoro. Altro argomento assai importante per i nostri giovani". Mercoledì 6 ottobre il tema sarà: Fin dove arriverà la possibilità di modificare il Dna? Anna Meldolesi, giornalista scientifica e ricercatrice, racconta "i traguardi già raggiunti dalla tecnologia di editing genetico chiamata Crispr-Cas9" che consente una estrema precisione nella modifica del codice genetico. Nella seconda parte della puntata il critico musicale Alberto Mattioli ci spiega "chi è Giuseppe Verdi", il musicista che con le sue opere ha raccontato l'Italia e gli italiani, l'artista che ci ha dato storie e arie in cui specchiarci. Un genio che ha contribuito in maniera determinante a costruire un'identità italiana.