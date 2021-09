Bridgerton 2, nuove immagini della serie record Netflix

La nuova stagione della serie più vista di Netflix arriverà nel 2022 e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova storia d'amore che Bridgerton racconterà. Oggi Netflix rilascia le prime immagini dell'attesissima seconda stagione che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Simone Ashley è fra le new entry insieme a Charithra Chandran nei panni della sorella minore di Kate, Edwina Sharma, entrambe le attrici sono di origine indiana. La seconda stagione ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell'amore; in una delle immagini lo si vede coinvolto in una conversazione con Kate Sharma (Ashley). La famiglia Sharma comprende anche Edwina Sharma e Lady Mary Sharma (Shelley Conn) che si uniscono ai protagonisti della seconda stagione, presenti in una delle immagini rilasciate insieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh). Kate Sharma è testarda e furba. Il suo spirito acuto e la sua natura indipendente la rendono unica nel mercato matrimoniale del 1814, all'interno del quale spera di trovare il vero amore per sua sorella minore. Edwina Sharma, seguendo l'esempio di sua sorella maggiore, è diventata la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa quello che vuole: un vero matrimonio d'amore.

Mary Sharma era la figlia di un conte, ma ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore: un mercante. Lo scandalo che ne è seguito ha reso Mary un'estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle sue figlie.

