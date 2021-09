Pechino Express, ecco le 10 coppie in gara

Il viaggio della prima stagione di "Pechino Express" targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2022.

Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri - "Gli Atletici"; Ciro e Giovambattista Ferrara - "Padre e Figlio"; Barbascura X e Andrea Boscherini - "Gli Scienziati"; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio - "I Fidanzatini"; Anna Ciati e Giulia Paglianiti - "Le TikToker"; Victoria Cabello e Paride Vitale - "I Pazzeschi"; Fru e Aurora Leone - "Gli Sciacalli"; Nikita Pelizon e Helena Prestes - "Italia-Brasile"; Bugo e Cristian Dondi - "Gli Indipendenti"; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni - "Mamma e Figlia".

Il viaggio di "Pechino Express", in questa stagione, si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova avventura sarà lungo la rotta dei Sultani: sono i territori dove storicamente hanno dominato i sovrani islamici che hanno portato allo splendore le civiltà mediorientali durante i secoli bui dell'Occidente.

Le coppie in gara viaggeranno sulle stesse strade percorse dai Crociati, da Alessandro Magno, da Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano: partiranno dalla Cappadocia e attraverseranno Istanbul, la "Sublime porta", per poi raggiungere la folgorante Samarcanda lungo la Via della Seta. Scopriranno i tesori nascosti della misteriosa Petra fino ad arrivare alla futuristica Dubai, vero simbolo di congiunzione tra il nostro mondo e quello dei Sultani.

La novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.