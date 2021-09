Da The Crown a Stranger Things, novità su serie Netflix

E' stato Dwayne Johnson con una scena di Red Notice, l'action adventure movie, in arrivo il 12 novembre sulla piattaforma, con Gal Gadot e Ryan Reynolds ad aprire la serie di annunci e anteprime che scandiscono Tudum l'evento globale Netflix per i fan in streaming sui canali YouTube della piattaforma in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Ad animarlo in brevi clip più di 145 fra interpreti e autori per la piattaforma a rappresentare oltre 100 fra le serie, film e docuserie. Fra le notizie, l'arrivo della quinta stagione di The Crown, la serie sulla famiglia reale inglese a novembre 2022. Ad annunciarlo è la nuova interprete della Regina Elisabetta, Imelda Staunton, che si cala nei panni della monarca dopo Claire Foy e Olivia Colman: "Farò del mio meglio per mantenere l'alto standard creato da loro per il ruolo" dice dal set. Tra i titoli più attesi, stando al numero di messaggi mandati sulle chat, c'è Stranger Things, di cui è stato mostrato un nuovo teaser della quarta stagione, che sarà "folle e molto epica" spiegano i creatori della serie i fratelli Matt e Ross Duffer, insieme a due dei giovani protagonisti Gaten Matarazzo e Joe Keery. Grande spazio per il film The Harder they fall di Jeymes Samuel, western coprodotto da Jay-Z (3 novembre) storia di vendetta con al centro eroi e antieroi black dell'old West, tutti realmente esistiti, interpretati fra gli altri da Idris Elba ("Questo è un film che può diventare immediatamente un classico" spiega l'attore) e Regina King. Tocca a Alvaro Morte introdurre una scena degli ultimi cinque episodi dell'ultima stagione di La casa di Carta (già arrivata sulla piattaforma con le prime puntate) che debutteranno il 3 dicembre. Kevin Hart, reduce dal successo del film Un padre ricorda che il 24 novembre arriverà la serie limitata True Story, di cui è protagonista con Wesley Snipes. Jason Bateman introduce una clip della quarta e ultima serie di Ozark in arrivo nel 2022, nella quale ritroviamo i protagonisti, Martin (Bateman) e la moglie Wendy (Laura Linney) in Messico che cercano di ripulirsi dopo 'l'esecuzione' che ha chiuso la terza stagione. Nella seconda stagione della serie in costume, hit in tutto il mondo Bridgerton, i fans possono aspettarsi, dalla nuova coppia protagonista, quella formata da Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) "tanti nuovi amori e litigi. Sono molto passionali e volubili, lui trova pane per i suoi denti" spiegano i due attori nel loro panel. Chris Hemsworth annuncia che il suo personaggio Tyler Rake "è vivo e vegeto" e lo vedremo tornare in Extraction 2. Lo scrittore Neil Gaiman introduce le prime immagini dell'adattamento del suo racconto fantasy a fumetti, Sandman per una serie live action Netflix:"Ho lavorato con loro dall'inizio, è un lavoro d'amore, nella serie troverete uno sguardo più ampio che può soprendere anche i fan più accaniti dei fumetti". Tra i momenti di Tudum, anche un panel dedicato ad alcune delle protagoniste action di film Netflix, Regina King e Zazie Beetz (The Harder they Fall), Noomi Rapace (Black Crab), Elsa Pataky (Interceptor), Nathalie Emmanuel (Army of thieves), e Charlize Theron che ha parlato del sequel di The Old Guard storia fantasy action nella quale interpreta Andy, o meglio Andromaca di Scizia, a capo di una squadra di immortali. Tra gli altri ritorni quello di Jennifer Aniston e Adam Sandler, per la nuova commedia gialla Murder Mistery 2.