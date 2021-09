Emmy, possibili sorprese in gara tra Netflix e Apple

Gli Emmy di domani notte saranno una gara tra Netflix e Apple con rispettivamente "The Crown" per la migliore serie drammatica e "Ted Lasso" tra quelle comiche ad aggiudicarsi i due premi piu' ambiti tra quelli che sono considerati l'equivalente degli Oscar per la televisione. Ma all'appuntamento dall'Event Deck at L.A. Live di Los Angeles le cose andranno esattamente secondo i pronostici della vigilia? La storia degli Emmy, arrivati qust'anno alla 73esima edizione in formato ibrido e presenza di star limitata, ha riservato sorprese nel passato. Come quando nel 2019 "Fleabag" fece fuori "Veep", la commedia brillante di Hbo "Hacks" con Jean Smart potrebbe dare da filo da torcere a "Ted Lasso" mentre la Smart, che e' anche candidata come non protagonista per "Omicidio a Easttown", e' in pole position per vincere come miglior attrice comica. Per Crown, l'insidia potrebbe arrivare da "The Madalorian" della Disney, lo spin off di "Guerre Stellari" che ha ottenuto un numero uguale di nomination all'ultima stagione della saga sulla Famiglia Reale e che ha gia' vinto nei giorni scorsi sette premi agli Emmy Creativi. Nella categoria delle serie limitate, la battaglia e' tra "Regina degli Scacchi" e "Omicidio a Easttown" ma "WandaVision" potrebbe guastare la festa. Altre potenziali sorprese potrebbero venire da "L'Assistente di Volo" con la protagonista Kaley Cuoco davanti alla Smart e Mj Rodriguez di "Pose" che potrebbe fare la storia come prima star trans a vincere un Emmy Primetime. In onda da Los Angeles dalle 17 ora locale, gli Emmy saranno trasmessi da Sky e in streaming su NOW in esclusiva per l'Italia. La cerimonia di consegna delle prestigiose statuette, condotta adottando strette misure di prevenzione anti-Covid, sara' visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie a partire dalle 00.30 della notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre. La sera di lunedì, invece, dalle 19.40 su Sky Serie e dalle 22.15 su Sky Atlantic ci sara' un ri-edit con tutti gli highlights della serata. A condurre la cerimonia sara' Cedric The Entertainer, star afro-americana della sitcom della Cbs "The Neighborhood": "Saremo vestiti eleganti, metteremo lo smoking, ma non voglio quel feeling elitario da Oscar", ha detto il comico al New York Times. Il test sono ovviamente i dati dell'audience che agli ultimi premi, dai Grammy agli Academy Awards, sono calati a picco. (