Isaac-Chastain, scene da un matrimonio

Scene da un matrimonio è un capolavoro senza tempo. Ingmar Bergman diresse la miniserie tv nel '73, ispirandosi anche alla sua esperienza personale, alla sua relazione con Liv Ullman che con Erland Josephson fu poi la protagonista. Da quell'opera, che fu poi ridotta anche in una versione cinematografica nel '74 (Fellini, che era amico di Bergman, scrisse con altri una lettera all'Academy per chiedere l'inclusione agli Oscar nonostante l'uscita precedente in tv, ma invano), ci si riferisce come uno spartiacque pensando alla rappresentazione della crisi di coppia. Ma quanto è ancora attuale? Quanto ancora quello che accade dopo dieci anni insieme ai due protagonisti Marianne e Johan ossia altre storie, riavvicinamenti, litigate, rinfacci, tentativi di riprovarci, appartiene ancora alla dinamica di una relazione? Prova a rispondere Hagai Levi con una nuova attesa versione di Scene da un matrimonio, prodotta da Hbo, in onda in Italia su Sky e Now dal 20 settembre. Un remake che trasporta la vicenda in una coppia americana contemporanea: i nuovi Marianne e Johan sono Jessica Chastain e Oscar Isaac, entrambi anche produttori. A Venezia 78, unico prodotto tv della selezione, sono stati mostrati in anteprima fuori concorso due dei cinque episodi.

Nel remake Jessica Chastain interpreta Mira, una dirigente tecnologica di successo, sposata con Jonathan, un professore di filosofia interpretato da Oscar Isaac. Hanno una giovane figlia Ava, (Sophia Kopera) . "E' come vederci attraverso una lente d'ingrandimento", ha detto Chastain sottolineando che un ruolo come quello di Mira "capita una volta nella carriera". La serie ha avuto l'approvazione della famiglia Bergman. In Treatment è un grande successo anche in Svezia così, ha raccontato Hagai Levi, ha ricevuto da Daniel Bergman, figlio di Ingmar e nel cda della The Ingmar Bergman Foundation, che cura l'archivio del grande regista e detiene i diritti delle sceneggiature, la proposta, sentendo che "era il momento giusto per una nuova versione di Scene da un matrimonio". La differenza fondamentale con l'originale è un certo ribaltamento dei ruoli: sentendo l'aria del tempo è Mira-Chastain a guidare le scelte. "E' un racconto onesto, sincero, spero faccia intendere bene - ha concluso Oscar Isaac mattatore a Venezia 78 con tre film (Il collezionista di carte, Dune e questo Scene da un matrimonio) - cosa succede quando l'amore sta finendo". (ANSA).