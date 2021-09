Giletti rinnova con La7, Cairo protagonista a Dogliani

DOGLIANI (CUNEO) Massimo Giletti rinnova con La7 per i prossimi due anni il giornalista sarà al timone del suo programma "Non è l'Arena", che quest'anno debutterà in autunno nella nuova collocazione al mercoledì sera in prime time. Urbano Cairo brinda all'accordo a Dogliani, nelle Langhe, dove è il protagonista della prima giornata del Festival della Tv. In prima fila ad ascoltarlo il padrone di casa Carlo De Benedetti.

Sul palco i temi spaziano dall'epidemia alla politica al calcio. Cairo, sollecitato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, affronta il tema del rapporto tra mezzi di comunicazione ed epidemia. Pieno sostegno alla campagna per i vaccini, ma uno spazio bisogna darlo anche ai No Vax perché tutte le idee, anche quelle che non condividiamo, devono circolare, spiega l'editore di Rcs e La7. "Ho avuto il Covid e non sono vaccinato perché ho anticorpi ancora troppo alti, ma credo che sia l'unica strada per superare questa emergenza e tornare a una vita normale. Se un direttore mi chiedesse di fare lavorare solo chi è vaccinato? Ci vuole grande attenzione. Io rispetto le scelte di tutti, non credo sia giusto prendere misure coercitive, ma se le scelte hanno conseguenza sulla vita degli altri ci vuole prudenza" Cairo sottolinea il forte impulso che l'epidemia ha dato al digitale: "non vedo stravolgimenti entro i prossimi cinque anni, ma un processo di spostamento dei ricavi dalla carta al digitale. Abbiamo investito molto , ma dobbiamo accelerare. Sono 350.000 gli abbonati al Corriere online, più del doppio di un anno e mezzo fa, ma ancora oggi tre quarti dei ricavi derivano dal cartaceo". Non manca la domanda sul contenzioso con Blackstone sull'immobile milanese sede di Rcs e Corriere della sera. "È partito l'arbitrato in Italia, noi e i nostri legali riteniamo che non ricorrano minimamente gli estremi perché il giudizio venga formulato in America", dice l'editore.

Cairo parla dell'accordo tra Giletti e La7. "E' un numero uno, che ha la tv nel suo dna. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica.

Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese". Anche Giletti è soddisfatto: "Sento in modo profondo il legame con Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide".

(ANSA).